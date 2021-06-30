РИАМО - 30 июн. Госинспекция по недвижимости будет проводить контрольные мероприятия в Москве по новым правилам, с 1 июля начнет работу единый реестр контрольных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» призван снизить административную нагрузку на бизнес, он вступает в силу с 1 июля 2021 года.

«Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данные нововведения упростят жизнь добросовестных предпринимателей. В 2020 году в ходе профилактики нарушений сотрудники Госинспекции по недвижимости выдали 399 предостережений и провели 57 публичных мероприятий.

С 1 июля заработает единый реестр контрольных мероприятий, где будет отображаться информация о контрольных и профилактических мероприятиях, в том числе информировании, консультировании, объявлении предостережений и других.

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