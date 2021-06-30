РИАМО - 30 июн. Врачи-рентгенологи в столице начали использовать технологии искусственного интеллекта для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца этого года планируем расширить эксперимент по компьютерному зрению еще на семь новых направлений исследований. Цифровой ассистент помогает врачу обратить внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, алгоритмы ИИ сводят к минимуму риск ошибки при осмотре пациента, а также делают обследования более быстрыми и качественными.

В планах на этот год внедрить в больницах города технологии искусственного интеллекта для исследований КТ и МРТ головного мозга, органов грудной клетки, пояснично-крестцового отдела позвоночника и других исследований. Это позволит определять эмфизему легких, инсульт, ишемическую болезнь сердца, болезнь Альцгеймера и другие.