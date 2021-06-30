РИАМО - 30 июн. Врачи-рентгенологи в столице начали использовать технологии искусственного интеллекта для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По ее словам, алгоритмы ИИ сводят к минимуму риск ошибки при осмотре пациента, а также делают обследования более быстрыми и качественными.
В планах на этот год внедрить в больницах города технологии искусственного интеллекта для исследований КТ и МРТ головного мозга, органов грудной клетки, пояснично-крестцового отдела позвоночника и других исследований. Это позволит определять эмфизему легких, инсульт, ишемическую болезнь сердца, болезнь Альцгеймера и другие.
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