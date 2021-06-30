РИАМО - 30 июн. Более 870 заявок поступило в рамках заявочной кампании на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Этот конкурс проводится ежегодно. В этом году в конкурсе 12 номинаций: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Наше наследие», «Городские инновации», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва» и «Медиа Москва».

«В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации «Молодежь Москвы» — 182. На гранты в номинации «Наше наследие» претендуют 123 проекта, 106 — на поддержку города в категории «ЗОЖ и спорт». В топ-5 по числу заявок также вошли номинации «Семейная Москва» и «Творческая Москва», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Все поступившие заявки до 13 июля проверят на соответствие условиям конкурса. Окончательный список проектов будет опубликован на сайте: грантымэра.душевная.москва 17 июля.

Организации, зарегистрированные свыше года назад, могут претендовать на гранты до 5 млн рублей. Молодым НКО, работающие более полугода, доступна поддержка до 500 тыс. рублей. Общая сумма грантов составляет 400 млн рублей.