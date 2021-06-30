РИАМО - 30 июн. Более 870 заявок поступило в рамках заявочной кампании на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Этот конкурс проводится ежегодно. В этом году в конкурсе 12 номинаций: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Наше наследие», «Городские инновации», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва» и «Медиа Москва».
Все поступившие заявки до 13 июля проверят на соответствие условиям конкурса. Окончательный список проектов будет опубликован на сайте: грантымэра.душевная.москва 17 июля.
Организации, зарегистрированные свыше года назад, могут претендовать на гранты до 5 млн рублей. Молодым НКО, работающие более полугода, доступна поддержка до 500 тыс. рублей. Общая сумма грантов составляет 400 млн рублей.
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