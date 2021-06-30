РИАМО - 30 июн. В среду в Москве и Подмосковье температура воздуха в дневные часы составит от 18 до 23 градусов тепла, местами прогнозируются небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться в ложбине циклона. В последний день уходящего июня средняя температура воздуха будет соответствовать началу месяца. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура в столице составит 20-22 градуса, по области — 18-23 градуса.

Юго-западный ветер разовьет скорость 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.