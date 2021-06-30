РИАМО – 30 июн. В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба, в который вошли активисты партии, Общероссийского народного фронта, «Волонтеры Победы», активисты «Молодой гвардии «Единой России», «Волонтеры-медики» и представители движения «Мы – вместе». Об этом сообщается на сайте ЕР.

Штаб был сформирован на базе существующих волонтерских организаций в России. Штаб будет помогать медицинским работникам и тем, кто нуждается в поддержке.

«Сегодня, как никогда, необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он призвал «Молодую гвардию» координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. Турчак добавил, что в первую очередь туда надо направить все имеющиеся ресурсы.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал волонтеров мощной силой и крепкой стеной, на которую можно опереться в борьбе с пандемией. Он добавил, что все видят значительный рост числа заразившихся и госпитализированных с инфекцией, что нагрузка на здравоохранение резко увеличилась.

«И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», — подчеркнул Проценко.

Он также поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые помогали медикам с начала пандемии коронавируса.

Поддержка волонтеров

Представители «Волонтеров-медиков» отметили, что готовы включиться в работу. Они также поддерживают инициативу по созданию единого штаба. Руководитель «Волонтеров-медиков» Ольга Кобелева рассказала, что во время пандемии свыше 20 тыс. волонтеров движения помогали медицинским организациям, их работа не прекращалась.

Кобелева добавила, что сейчас будет объявлен новый набор добровольцев. Особенно важна работа тех волонтеров, кто работал в первую и вторую волны пандемии, кто помогает и понимает всю сложность ситуации. Опытные волонтеры отказываются от поездок, отпусков, чтобы подготовить новеньких.

«Волонтеры Победы» также поддержали идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах. Руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова подчеркнула, что сейчас важно определить ключевые направления помощи и максимально упростить к ней доступ.

Комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Мария Корнилова рассказала, что активисты движения также окажут помощь. В работе примут участие волонтеры из трудовых проектов организации в регионах. Активисты движения «Мы – вместе», Ассоциации волонтерских центров и других общественных организаций также поддержали создание единого волонтерского штаба.

Волонтерские центры

Первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Эти центры объединили свыше 100 тыс. студентов, «серебряных волонтеров», представителей бизнеса, общественных организаций, неравнодушных жителей. За время пандемии помощь оказали сотням тысяч жителей, которые находились на самоизоляции, и медикам. Волонтерские центры передали больницам 200 машин для доставки врачей на вызовы, реанимобили для субъектов РФ, наиболее пострадавших из-за пандемии, средства индивидуальной защиты, защитные костюмы для врачей.

Активисты «Единой России», депутаты в течение нескольких месяцев занимались автоволонтерством. Вместе с бизнесом медиков обеспечивали продуктовыми наборами и горячим питанием.