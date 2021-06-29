РИАМО - 29 июн. Редакцию «Вечерней Москвы» наградили в категории «Социально ответственные СМИ» в рамках ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» за проект «Конкурс «Московское качество», сообщает «Вечерняя Москва».

«Вечерняя Москва» проводит конкурс «Московское качество» с 2015 года вместе с Московской торгово-промышленной палатой. В рамках конкурса проводится голосование за лучшие товары и услуги.

«Качество того, что мы каждый день потребляем, и определяет во многом качество нашей жизни. Проводя конкурс, мы стимулируем москвичей не только научиться выбирать лучшее, но и повысить качество своей жизни. Конечно, это социальный проект», — сказал руководитель оргкомитета конкурса, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

Кроме того, в рамках конкурса поддерживают отечественных производителей, так как в нем участвуют только отечественные бренды или локализованные в России.

Победителей выбирают жители столицы и эксперты, которые оценивают их выбор. В рамках оценки часто проводят лабораторные испытания. В этом году на конкурсе выберут лучшие кондитерские и мучные изделия, молочную продукцию, сыр, определят самые качественные дистанционные сервисы и услуги управляющих компаний.