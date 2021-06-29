РИАМО - 29 июн. ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» под Серпуховым объявил о завершении четвертого этапа межрегионального эколого-просветительского конкурсного проекта «12 чудес Приокского леса», сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В июне конкурс был посвящен гордости Подмосковья — Венериному башмачку или Башмачку настоящему. Участники должны были изучить орхидеи средней полосы и поделиться в форме доклада. Работы присылали из разных городов России. Прежде всего оценивалось точное научное описание и разнообразие представленных видов.

Первое место заняла Гульнара Сайранова, второе — Аврора Ровинская, третье — Ирина Кретова. Они получат дипломы и памятные подарки. Остальным участникам пришлют почетные грамоты.

1 июля стартует 5 этап проекта. Он будет посвящен в росянке круглолистной.