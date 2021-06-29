РИАМО - 29 июн. Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля, сообщает kp.ru.

Кредитные организации сами выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в ЦБ. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года.

В список участников проекта попали: банк «Дом.РФ», Тинькофф банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Альфа-банк, «Ак Барс», банк «Союз» и Транскапиталбанк.

Тестирование системы начнется в январе 2022 года в несколько этапов. По итогам данной работы сформируют дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры в России. Он разрабатывается для повышения доступности и снижения стоимости переводов для бизнеса и физлиц.