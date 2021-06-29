РИАМО - 29 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора с помощью мобильного приложения проверили содержание более 90% детских площадок некоторых городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Самыми активными стали городские округа: Богородский, Власиха, Лотошино, Молодежный и Серебряные Пруды. Там проверили абсолютно все детские площадки за неделю, то есть 100%.

Более 90% площадок за неделю осмотрели в Королеве, Талдоме, Протвине, Шатуре, Шаховской, Лобне, Сергиевом Посаде, Коломне, Рошале, Луховицах, Щелкове, Ивантеевке, Краснознаменске, Котельниках и Люберцах.

В ходе проверок инспекторы обращают внимание на 3 главных критерия содержания детских площадок: соблюдение базовых требований, то есть наличие информационного щита, надлежащее содержание ограждения; содержание территории площадки (мусор и грязь) и состояние оборудования конкретных игровых элементов.

Результат осмотра нужно подкрепить фотографиями и загрузить их в приложение для контроля и устранения проблем местными органами самоуправления.