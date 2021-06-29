РИАМО - 29 июн. У ранее учтенных в кадастровом реестре объектов недвижимости Подмосковья начнут выявлять правообладателей, документы на них выдавали в 1990-е годы, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Московской области.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те объекты, на которые гражданам или юридическим лицам выданы документы до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998).

«Внесение сведений в ЕГРН о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости позволяет защитить права и законные интересы собственников недвижимости», – сказал заместитель директора-главный технолог Кадастровой палаты по Московской области Алексей Щаулин.

По его словам, из-за отсутствия сведений в ЕГРН о регистрации права на объект недвижимости собственник при продаже объекта недвижимости не сможет подтвердить факт своего владения покупателю на актуальную дату.

Жители Подмосковья могут узнать, внесены ли сведения о недвижимости в ЕГРН с помощью с помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. На сайте можно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Распечатать выписку можно неограниченное количество раз, она подтверждена электронной подписью.

29 июня вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.