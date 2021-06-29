РИАМО - 29 июн. Психолог Андрей Зберовский рассказал, что избыточное желание совершать покупки говорит о проблемах с самооценкой или детских травмах, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, позволяя себе избыточные покупки, человек повышает свой социальный статус в глазах окружающих. Шопоголизм — это форма компенсации бедности или поднятие своей самооценки.

Шопоголизм признан психическим отклонением в Международной классификации болезней, однако психологи обычно не считают это явление большой проблемой.

«Если человеку поход в магазин помогает расслабиться, специалисты относятся к этому с улыбкой. У кого-то настроение повышается после похода в спортзал, кому-то нужно вкусно поесть, а кто-то должен порадовать себя распродажей», — рассказал эксперт.

Если человек слишком увлечен шопоголизмом, то он может судить о других не по их поступкам, а только по одежде и аксессуарам.

Зберовский отметил, что если малознакомый человек постоянно комментирует, во что одеты окружающие, то это может быть признаком склонности к шопоголизму.