РИАМО - 29 июн. Атлеты из Подмосковья победили на фестивале профессионального бокса 25 июня в «Красной Поляне» в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные боксеры традиционно становятся победителями и призерами соревнований, на которых выступают. Фестиваль бокса в Сочи не стал исключением. Софья Очигава и Борис Шикунов в очередной раз показали высокий уровень индивидуального мастерства и одолели своих соперников», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Чемпионка мира по версии IBA, обладательница пояса WBC Silver, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, двукратная чемпионка мира по олимпийскому боксу, Софья Очигава сразилась с Пунех Ахундабармазандарани из Ирана в поединке во втором полулегком весе. Судьи единогласным решением признали ее победу.

Чемпион России по боксу среди молодежи, победитель кубка командующего ВДВ, Борис Шикунов победил Ярослава Безсолова из Архангельска в полусреднем весе.