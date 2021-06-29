РИАМО - 29 июн. Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт заявил, что въезд автомобилей в район Патриарших прудов по прописке вряд ли поможет искоренить проблему с постоянным шумом, а появление сотрудников ДПС — это «жест отчаяния», сообщает «Вечерняя Москва».

Ширвиндт вспомнил, как в один из дней полицейского рейда дорожные затруднения при въезде в район превзошли все границы.

«Делать рейды по выходным — странные полумеры. Недели три назад случайно попал на такой: со всех сторон помчались полицейские машины с мигалками. Я подумал, президент приехал — так все было жестко и эффектно! Или как будто преступную банду задерживали», — сказал телеведущий.

По его словам, в день проверки он не забыл взять с собой паспорт и наличие документа помогло ему попасть к себе домой.

Актер отметил, что в последнее время жить в районе стало невозможно из-за любителей громкого отдыха. Многие коренные жильцы домов просто съезжают.

«Эта вакханалия, когда до трех часов ночи ревут машины этих альфа-самцов, изрядно надоела. <…> Если люди не на машине, то они сами хохочут, кричат и бьют бутылки», — поделился Ширвиндт, отметив, что это происходит и в будни, и в выходные.

Артист предложил лишать рестораны, нарушающие покой граждан в ночное время, лицензии на продажу спиртного.

С 28 июня движение машин по району Патриарших прудов ограничено из-за жалоб местных жителей на шум. С 19:00 до 1:00 туда могут попасть только водители, которые предъявят документ о прописке, резидентное разрешение на парковку или договор аренды квартиры.