РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. В подмосковной Балашихе на учете на получение бесплатного земельного участка стоят более 2 тыс. многодетных семей, сообщила в ходе круглого стола в Центре управления регионом заместитель главы администрации муниципалитета Анна Божухина.

Участниками круглого стола также стали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, представители администрации, президент МООО поддержки материнства и детства «Родная душа» Наталья Черячукина и многодетные семьи округа.

В ходе круглого стола обсудили изменения в закон Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям», проблемы отсутствия свободных земель в муниципалитете для предоставления, нехватку средств из муниципального бюджета на обеспечение инженерной инфраструктуры, оформление участков и порядок их предоставления семьям Балашихи в 2021 году и предстоящие работы по проектированию дорог к участкам.

«В настоящий момент около 2080 семей Балашихи стоят в очереди на предоставление участков. За период с 2017 по 2019 годы их получили порядка 500 семей. До 2015 года семьям выделялась земля на территории Балашихи, но поскольку сейчас в округе свободных земель нет, мы обратились в министерство имущественных отношений региона об оказании нам помощи и поддержки в этом вопросе. На сегодняшний день семьям выделяют участки в Щелкове, Воскресенске, Шатуре», — сказала Божухина.

Она добавила, что когда в 2019 году было выделено около 200 очередных земельных участков, поступило много обращений от семей, недовольных тем, что отсутствовала инфраструктура. Участки не были оборудованы надлежащими дорогами, что создавало им трудности в освоении земель. Поэтому уже в 2020 году администрация приостановила эту работу.

«Сегодня мы хотим сработать на опережение и сначала провести все работы по проектированию дорог, чтобы обеспечить участки подъездными путями и параллельно электричеством. Если проектирование завершится до декабря текущего года и будет понимание по срокам выполнения работ, то мы сможем в конце 2021 года провести жеребьевку следующих земельных участков», — заключила Божухина.

По словам Шапкина, за последний год был внесен ряд изменений в действующий закон. Среди них — возможность на выделенных земельных участках строить инженерную инфраструктуру и дорожную сеть, а также возможность кандидатам на получение оформлять все документы через МФЦ.