РИАМО - 29 июн. Следователи начали доследственную проверку после того, как 5-летний мальчик в Чехове получил ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Отец мальчика разжигал костер с помощью жидкости для разведения костра. Горящая жидкость попала на ребенка. Мальчика госпитализировали, отец также получил ожоги.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили родителей ребенка. Планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.