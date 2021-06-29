РИАМО - 29 июн. Мужчину, ударившего омоновца на несогласованной акции в центре Москвы 31 января, приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

44-летний член участковой территориальной избирательной комиссии района Северное Тушино признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

«Следствием и судом установлено, что 31 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Комсомольской площади, нанес сотруднику ОМОНа Главного управления Росгвардии по городу Москве удар кулаком в область туловища», — сказала Иванова.

Она добавила, что были установлены и допрошены свидетели, отсмотрены видео, на которых записаны противоправные действия мужчины. Кроме того, специалисты провели сложные судебные экспертизы.