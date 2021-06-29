РИАМО - 29 июн. Проведение любых земляных работ на территории Московской области необходимо согласовать с газовой службой, чтобы избежать опасных последствий, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

С начала 2021 года в Подмосковье зарегистрирован 161 случай механического повреждения газопроводов. По статистике, основная причина повреждения газопроводов — проведение несанкционированных земляных работ как юридическими, так и физлицами.

До начала проведения работ необходимо получить письменное разрешение на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) «Мособлгаза». Также не менее чем за 3 рабочих дня на место проведения работ необходимо вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу.

Повреждение газораспределительных сетей может привести к прекращению поставки газа потребителям, что не только доставит серьезные неудобства жителям региона, но и может повлечь за собой несчастные случаи.

Если при проведении земляных работ чувствуется запах газа, необходимо срочно вызвать аварийную службу по телефонам «112» или «104».

Охранные зоны газопроводов — это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газовой системы в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации. На территории охранных зон разрешены сельскохозяйственные работы, но запрещено строительство.