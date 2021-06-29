РИАМО - 29 июн. С 1 августа 2020 года суды назначили 1396 москвичам, которые прилетели из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, штрафы на общую сумму 17,5 млн рублей, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Москве.

С 1 мая в течение 5 дней после въезда в Россию нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус с промежутком не более суток.

Всего в суды направлены протоколы о нарушениях в отношении 3138 граждан. Составлено 3932 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также направлено 6913 уведомлений о явке для составления протокола.

Общее число граждан, которые не соблюдают правила при въезде в Россию, составляет 3% от числа всех прибывающих.

Размер штрафа составляет до 40 тыс. рублей, и от 150 до 300 тыс., если был нанесен ущерб здоровью людей.

В РФ за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. Всего в стране на сегодня выявили 5 493 557 случаев Covid-19.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей