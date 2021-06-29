РИАМО - 29 июн. В подмосковном промышленном технопарке «Нахабино» на территории Красногорска увеличены производственные площади для резидентов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Подмосковная инвестиционная площадка «Технопарк «Нахабино» - один из центров притяжения для малого и среднего бизнеса. Здесь на площади 2,1 га разместились 72 резидента, в том числе: производства полного цикла, офисы логистических и медицинских компаний, складские помещения. Всего на территории технопарка трудятся свыше 400 человек», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании ООО «КРАТЕХ» предоставлено производственное здание общей площадью 900 кв. м для сборки и производства гидродинамических насосов и установки водоструйных машин. Земельный участок площадью 400 кв. м выделен под инновационное производство модульных домов компании ИП Мануков Г.В. ИП Бабин Г.С. на площади 20 кв. м организовал свечное микропроизводство и проведение мастер-классов по изготовлению свечей ручной работы.

Подробную информацию об инвестиционных площадках для размещения производства подмосковные предприниматели могут получить на горячей линии 0150.