РИАМО - 29 июн. Талисманом и символом музея-заповедника Чайковского в Клину станет перочистка в виде кабана, которую композитор брал с собой в поездки в последние годы жизни, сообщила заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину Ада Айнбиндер.

На Ленинградском вокзале в Москве прошла эксклюзивная выставка одного экспоната из фондов музея Чайковского в Клину. Это уникальная перочистка в виде кабана: композитор регулярно пользовался ей и всегда брал с собой в путешествия.

«Это приспособление для чистки перьевых ручек — неотъемлемый предмет его рабочего стола. На щетине этого кабана сохранились следы чернил, которыми Чайковский писал свои произведения. Кажется, что это обычный бытовой предмет, но он с очень богатой историей. Он был свидетелем рождения его композиций и событий жизни», — сказала Айнбиндер.

По ее словам, сотрудники музея хотели показать предмет, который ассоциируется с Чайковским и провел с ним много времени. Кабан-перочистка может стать символом и талисманом подмосковного музея.

«Мы даже дали ему прозвище — Лионель — в честь героя оперы Чайковского «Орлеанская дева». Возможно, что Лионель будет рассказывать посетителям наших соцсетей и YouTube-канала о новостях и событиях музея», — добавила Айнбиндер.

Ранее артисты музыкального театра «Геликон-опера» выступили на Ленинградском вокзале в Москве. Концерт посвятили VII Международному фестивалю искусств Чайковского, который пройдет в Клину с 1 по 11 июля.