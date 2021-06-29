РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и домодедовский прокурор Николай Развозжаев провели круглый стол с предпринимателями округа, на котором обсудили изменения в законе относительно проверок бизнеса.

«Обсудили изменения в законодательной базе, которые касаются проверок бизнеса. Теперь они будут направлены на предупреждение и профилактику нарушений, а не на выписывание штрафов по факту контрольно-надзорных мероприятий. Обо всех проверках должна знать прокуратура», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также на круглом столе обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса. За консультацией можно обратиться в Торгово-промышленную палату округа или на горячую линию поддержки бизнеса в Подмосковье по телефону 0150.