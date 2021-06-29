РИАМО - 29 июн. Московский областной цифровой центр управления электрическими сетями помог уменьшить время ликвидации аварий на 30%, число перерывов электроснабжения снизилось на 25%, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Благодаря цифровизации электросетевого комплекса обеспечивается надежность и качество электрического снабжения граждан. Кроме того, это помогает уменьшить сроки, необходимые для ликвидации аварий во время непогоды. 1-й цифровой центр управления сетями начал действовать в западном филиале ПАО «Россети Московский регион».

На текущий момент центр обслуживает свыше 830 тыс. жителей, которые находятся в 8 городских округах: Истра, Наро-Фоминский, Одинцовский, Шаховская, Рузский, Можайский и Лотошино. Помимо прочего, благодаря центру можно отслеживать повреждения сетей в режиме реального времени.

«Впервые в Подмосковье в этом центре, который открыли губернатор региона Андрей Воробьев и глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин, реализован проект по оптимизации системы управления электрическими сетями на основе цифровых решений», – сказал Хромушин.

Он добавил, что центр объединяет функции 12 диспетчерских пунктов, работавших ранее децентрализовано.

Хромушин отметил, что 28 июня были повреждены линии электропередачи в 11 округах из-за ветра, ливня и грозы. В это время центр, который открыт в западном филиале компании «Россети Московский регион», помог диспетчеру определить отключившееся оборудование в режиме реального времени. Кроме того, специалисту удалось узнать число обесточенных абонентов и направить туда бригады.

На текущий момент центр оснащен системами телемеханики высоковольтных и распределительных подстанций. Так, он объединил 3 диспетчерских пункта управления сетью 35-220 кВ, а также 9 диспетчерских пунктов управления распределительной сетью 0,4-20 кВ, которые ранее находились в разных точках запада Московской области.

По словам вице-губернатора, центр помогает визуализировать информацию о распределении и нахождении бригадных автомашин, метеоусловиях, картографию обслуживаемых районов, обращения жителей и количество обесточенных потребителей.