РИАМО - 29 июн. Россиянам разрешат ревакцинироваться от Covid-19 через полгода после того, как они перенесут заболевание, а также после первичной вакцинации, сообщает газета «Известия».
«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения — тех, кто перенес коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он добавил, что после того, как в стране стабилизируется ситуация и коллективный иммунитет будет достигнут, вакцинация от может проводиться 1 раз в год.
Ранее Мурашко заявил, что свыше 23 млн человек привито в РФ первым компонентом вакцины от Covid-19. Министр посоветовал всем привившимся носить маски, соблюдать дистанцию и избегать большого скопления людей. Этих рекомендаций нужно придерживаться, пока у вакцинированного не сформируется иммунитет.
За минувшие сутки в РФ выявили 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 652 летальных исхода, выздоровели 14 697 человек.
С начала пандемии в России зафиксировано 5 493 557 случаев коронавируса. Выздоровели 4 984 037 человек, скончались 134 545 пациентов с диагностированным коронавирусом.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.
- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.
- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.
- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии