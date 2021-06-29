РИАМО - 29 июн. Россиянам разрешат ревакцинироваться от Covid-19 через полгода после того, как они перенесут заболевание, а также после первичной вакцинации, сообщает газета «Известия».

«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения — тех, кто перенес коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что после того, как в стране стабилизируется ситуация и коллективный иммунитет будет достигнут, вакцинация от может проводиться 1 раз в год.

Ранее Мурашко заявил, что свыше 23 млн человек привито в РФ первым компонентом вакцины от Covid-19. Министр посоветовал всем привившимся носить маски, соблюдать дистанцию и избегать большого скопления людей. Этих рекомендаций нужно придерживаться, пока у вакцинированного не сформируется иммунитет.

За минувшие сутки в РФ выявили 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 652 летальных исхода, выздоровели 14 697 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 5 493 557 случаев коронавируса. Выздоровели 4 984 037 человек, скончались 134 545 пациентов с диагностированным коронавирусом.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей