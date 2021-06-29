РИАМО - 29 июн. Во вторник 216 дольщиков ЖК «Сердце Одинцово» в микрорайоне 7-7А в подмосковном Одинцове получили ключи от квартир, которые ждали с декабря 2019 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса А на 628 квартир было выдано 23 июня. Остальные дольщики корпуса А получат ключи в III квартале этого года.

«Поздравляю всех дольщиков с этим долгожданным и радостным событием. Несмотря на все трудности, возникшие в ходе строительства, застройщик исполнил обязательства и достроил объект», – сказал заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что в 2019 году дольщики переживали непростой период, но теперь микрорайон продолжит развитие, скоро построят детские сады. По его мнению, у дольщиков появилась уверенность в завтрашнем дне.

«Я ждала завершения строительства больше полутора лет. Сегодня действительно радостный день — я не только получила ключи, но и впервые побывала в своей квартире. Впереди приятные ремонтные хлопоты. Я счастлива», — отметила участник долевого строительства Наталья Косцова.

Застройщик ООО «СЗ «Стройтехинвест» приостановил стройку в 2019 году из-за проблем с финансированием, позже смог завершить работы и исполнить обязательства перед вкладчиками.