РИАМО - 29 июн. Следователи провели личный прием представителя модельера Вячеслава Зайцева, который ранее обратился в СКР с заявлением о вымогательстве имущества и угрозах, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Прием провел руководитель Мещанского межрайонного следственного управления по ЦАО. Ранее в своем заявлении модельер сообщил о возможных противоправных действиях с его имуществом и поступающих в его адрес угрозах.

«В ходе приема и опроса представителя модельера детализированы доводы заявителя, а также согласован план дальнейших проверочных мероприятий», — сказала Иванова.

В рамках проверки следователи также опросили ряд сотрудников «Дома моды Вячеслава Зайцева» и истребовали для изучения нужные документы.

Вячеслав Зайцев – российский художник-модельер, народный художник РФ. Долгое время он вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.

По данным СМИ, в доме 83-летнего модельера живет семья его знакомой, которая постоянно выкладывает видео с больным Паркинсоном модельером в TikTok. Сын Зайцева также подозревает, что они претендуют на наследство.