РИАМО - 29 июн. Следователи провели личный прием представителя модельера Вячеслава Зайцева, который ранее обратился в СКР с заявлением о вымогательстве имущества и угрозах, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Прием провел руководитель Мещанского межрайонного следственного управления по ЦАО. Ранее в своем заявлении модельер сообщил о возможных противоправных действиях с его имуществом и поступающих в его адрес угрозах.
В рамках проверки следователи также опросили ряд сотрудников «Дома моды Вячеслава Зайцева» и истребовали для изучения нужные документы.
Вячеслав Зайцев – российский художник-модельер, народный художник РФ. Долгое время он вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.
По данным СМИ, в доме 83-летнего модельера живет семья его знакомой, которая постоянно выкладывает видео с больным Паркинсоном модельером в TikTok. Сын Зайцева также подозревает, что они претендуют на наследство.
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