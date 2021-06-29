РИАМО - 29 июн. Дмитрий Воронков назначен на должность первого заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

Воронков освобожден от занимаемой должности заместителя начальника ОАТИ.

Служебный контракт с чиновником заключили на срок 3 года. Однако он не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

ОАТИ осуществляет контроль за соблюдением всеми городскими предприятиями, учреждениями и организациями законодательных и других нормативных правовых актов РФ и города Москвы по вопросам внешнего благоустройства города и технического состояния самоходных машин, аттракционов и других видов техники.