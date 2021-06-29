РИАМО - 29 июн. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья к ООО «Промуголь», с компании будет взыскано свыше 1,6 млн рублей за ущерб, нанесенный почвам стройотходами в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее было выявлено, что компания незаконно разместила строительные отходы на открытом грунте вблизи деревни Тимково. Почвам был нанесен значительный ущерб.

«Маркшейдеры подсчитали, что по вине компании отходами перекрыто около 1,7 тыс. кв. м. Общий объем мусора и грунтов превысил 2 тыс. куб. м. Инспекторам пришлось оштрафовать компанию на 350 тыс. рублей», – сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Нарушители попытались оспорить решение в суде, но Арбитраж встал на сторону Минэкологии.

Тем временем специалисты рассчитали нанесенный почвам ущерб, который составил 1,3 млн. рублей. Эта сумма будет взыскана в бюджет Волоколамского округа.

Ранее Минэкологии подало иск о возмещении ущерба на сумму 32 млн рублей от незаконной свалки вблизи деревни Филимоново Сергиево-Посадского округа.