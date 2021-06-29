РИАМО - 29 июн. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья к ООО «Промуголь», с компании будет взыскано свыше 1,6 млн рублей за ущерб, нанесенный почвам стройотходами в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее было выявлено, что компания незаконно разместила строительные отходы на открытом грунте вблизи деревни Тимково. Почвам был нанесен значительный ущерб.
Нарушители попытались оспорить решение в суде, но Арбитраж встал на сторону Минэкологии.
Тем временем специалисты рассчитали нанесенный почвам ущерб, который составил 1,3 млн. рублей. Эта сумма будет взыскана в бюджет Волоколамского округа.
Ранее Минэкологии подало иск о возмещении ущерба на сумму 32 млн рублей от незаконной свалки вблизи деревни Филимоново Сергиево-Посадского округа.
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