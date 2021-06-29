РИАМО - 29 июн. Артисты музыкального театра «Геликон-опера» выступили на Ленинградском вокзале в Москве. Концерт посвятили VII Международному фестивалю искусств Чайковского, который пройдет в Клину, передает корреспондент РИАМО.

«Если Петра Ильича (Чайковского – ред.) переместить в наше время, он был бы в курсе всех трендов и был бы активным блогером. В своей жизни он очень много писал и дневниковые записи, и (вел – ред.) переписку. Николаевский вокзал (ныне Ленинградский - ред.) был тесно связан с его жизнью. Он часто ездил из Клина в Москву и Санкт-Петербург», - сказал директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

Для зрителей артисты исполнили 8 произведений Чайковского.

«Акция происходит в уникальном месте, куда приходил Чайковский, когда отправлялся в Санкт-Петербург и Клин. И сегодня здесь вы услышите его произведения», - отметил генеральный директор - художественный руководитель музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Почти все участники концерта предварительно сделали прививки от коронавируса – об этом свидетельствовали надписи «Я вакцинирован» на бейджах.

VII Международный фестиваль искусств Чайковского пройдет в Клину с 1 по 11 июля. На фестивале будут соблюдены все меры Covid-безопасности.

«Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели open-air фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова», — отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она поблагодарила артистов-участников фестиваля, технические, организационные и съемочные группы за то, что они ответственно относятся к вакцинации.

«Особенно показателен опыт театра «Геликон-опера», где артисты сделали прививки почти всем коллективом. Поэтому я уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно», — подчеркнула министр.

Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.