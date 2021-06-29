РИАМО - 29 июн. Электроснабжение потребителей, подключенных к электросетям и находящихся в обслуживании АО «Мособлэнерго», восстановлено после сильного грозового ливня, который прошел в Подмосковье 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Оперативная обстановка по состоянию на 29 июня оценивается как удовлетворительная. Все крупные технологические нарушения были устранены к вечеру 28 июня. В ночь между 28 и 29 июня устранялись технологические нарушения на сетях 0,4 КВт.

Непогода в основном затронула Балашиху, Мытищи и Щелково. В компании организован оперативный штаб, координирующий восстановительные работы и включающий в себя руководство и специалистов филиалов АО «Мособлэнерго».

По вопросам отключения и восстановления электроснабжения жители могут обратиться по телефону «Светлой линии» в единый контактный центр ПАО «Россети Московский регион»: 8(800)220-02-20 или на телефон горячей линии «Мособлэнерго»: +7(495)995-00-99.