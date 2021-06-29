РИАМО - 29 июн. В российскую сборную на чемпионате мира по спортивной акробатике вошли 9 спортсменов из Подмосковья, соревнования пройдут с 29 июня по 4 июля в Женеве, Швейцария, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Всего на турнире будет разыграно 18 комплектов наград. Спортивная акробатика – эффектный вид спорта, в котором сочетаются эстетика и атлетизм. Спортсмены в своих выступлениях должны показать не только высокий уровень физической подготовки, но и весомую долю артистизма», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, за всю историю проведения чемпионатов мира по спортивной акробатике спортсмены из СССР и России завоевали 166 медалей. При этом большой вклад в этот результат за последние годы внесли и спортсмены из Подмосковья.

В состав сборной России вошли подмосковные спортсмены: Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (смешанная пара), Амина Омари и Диана Коротаева (женская пара), Тимофей Иванов и Максим Караваев (мужская пара), а также Виктор Гречухин, Дмитрий Слабуха и Богдан Макеев (мужская группа).