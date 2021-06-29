РИАМО - 29 июн. В квартире дома в поселке Успенский в городском округе Серебряные Пруды произошел пожар, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:45 во вторник. Горела квартира в доме 6 на Заводской улице.

Пожар потушили в 18:51. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае пожара нужно обращаться по телефону спасения «01», с мобильного – «101».