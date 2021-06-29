РИАМО - 29 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямую линию с Владимиром Путиным не перенесли благодаря технологическим возможностям, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, приложения для смартфонов дали возможность россиянам самостоятельно задать вопросы главе государства.

Песков напомнил, что запросы можно отправлять в любом формате, в том числе видеообращением и звуковым сообщением.

Данный метод позволяет подстраховаться от нарушения каких-либо санитарных режимов, подчеркнул представитель Кремля.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени. Трансляцию проведут Первый канал, «Россия 1», «Россия-24», НТВ и другие.

«Прямая линия с Путиным» 2021: как и куда отправлять вопросы президенту>>