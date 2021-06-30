РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Балашихинский «Водоканал» в среду проведет промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Ольгино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

Плановая промывка водопроводных сетей будет проводиться по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино в жилых домах и учреждении на улице Граничной, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1 (детский сад), 24, 26, 28, 30.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное понижение давления холодной воды и изменение ее органолептических показателей.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.​