РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. Бесплатная лекция о родах с медицинской помощью состоится в конференц-зале Королевского роддома в среду с 15:00 до 16:00, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Заведующая акушерским отделением патологии беременности Екатерина Миркина расскажет о родах с медицинской помощью. На лекции будущие мамы узнают об обезболивании в родах, о кесаревом сечении, родах с рубцом на матке, тазовом предлежании и помощи при осложнениях в родах.

Для тех, кто не записывался в «Школу мам», обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: 8(999)929-37-89. В сообщении необходимо написать фамилию и имя с пометкой «Школа мам».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Вход по записи и в масках.