РИАМО - 29 июн. Выставку репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца» на Болотной набережной в центре столицы приостановили из-за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Проверка показала, что в помещениях не проводятся обеззараживание воздуха и дезинфекция контактных поверхностей. Также отсутствуют дезинфицирующие средства. В местах общего пользования и санузлах отсутствуют антисептические средства для рук.

Посетители выставки не соблюдают социальную дистанцию, сотрудники и гости также не носят средства индивидуальной защиты. При этом администрация не контролировала ношение масок и перчаток.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3. Материалы дела направят в суд для принятия решения о приостановлении деятельности выставки на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей