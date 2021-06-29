РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Жители подмосковного Красногорска смогут в режиме онлайн проголосовать по вопросу обустройства зон озеленения в экорпарке «Губайловский», сообщил директор МАУК «Парки Красногорска», депутат совета депутатов округа Виталий Ковтун.

Ковтун представил жителям концепцию 5 зон ландшафтного озеленения в экопарке. Встреча состоялась на площадке зодчества во вторник.

«Сегодня мы обсуждали депутатские наказы. Часть средств, которые выделяются на их реализацию, я выделил на Губайловский экопарк для создания ландшафтных зон: хвойники, валуны и декоративное освещение», – сказал Ковтун.

Он пояснил, что по концепции зоны должны украсить площадку зодчества и вход в парк.

Ранее горожане высказались резко против предложенного благоустройства экопарка, которое включало в себя домики для барбекю, сцену, помещение для проведения мастер-классов, спортивные площадки и ряд других элементов. Глава округа Алексей Спасский по итогам общественных слушаний объявил пятилетний мораторий на проведение работ по благоустройству данной территории.

По словам Ковтуна, наказы были получены до введения моратория. Теперь жители должны решить, проводить ли эти работы. Если они выскажутся против, депутат перераспределит средства на соцобъекты.

«До благоустройства гуляла в этом парке чаще – мне больше нравится лес, чем бетонные джунгли. Сегодня обсуждали перспективу ландшафтного благоустройства. Людей немного возмущает, что введен мораторий, но здесь хотят что-то сделать. А на наши запросы восстановить подлесок или посадить деревья, которые точно приживутся, нам отказывают», – поделилась жительница Красногорска Надежда Комарова.

При этом она отметила, что проект в целом выглядит «не страшно».

«Вызывает вопросы только освещение, ради которого придется все перекапывать и которое плохо может сказаться на птицах», – добавила Комарова.

Ковтун пояснил, что точечные 5-ваттные светильники, по его мнению, не помешают пернатым обитателям парка. К тому же, их установка не потребует земельных работ.

Голосование стартует 30 июня в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте» и продлится 5 дней. Пользователям представят концепцию ландшафтного озеленения, которую разработали специалисты учреждения.