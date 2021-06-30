РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду в 18:00 ответит на вопросы жителей в рамках онлайн-встречи.

Из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением Covid-19, встреча пройдет в режиме онлайн.

На встрече обсудят вопросы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, работу общественного транспорта, а также ряд других наиболее актуальных тем.

Вопросы можно отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляцию проведут в аккаунте Ружицкого в сети Instagram и на странице «ВКонтакте».