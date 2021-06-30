РИАМО – 30 июн. В среду состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Программа выйдет в эфире телеканалов в 12:00, сообщается на сайте Кремля.

Посмотреть прямую линию с главой государства можно будет по Первому каналу, «России 1», «России 24», ОТР, НТВ, телеканалу «Мир». Программу также можно будет послушать в эфире ряда радиостанций.

В ходе прямой линии Путин ответит на вопросы жителей страны. Задать вопрос можно через мобильное приложение «Москва – Путину», сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8(800)200–40–40, в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте».

Вопросы будут приниматься до окончания программы. Из-за рубежа на прямую линию можно позвонить по телефонам: +7(495)539-40-40, +7(499)550-40-40.

Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету. Программа может продлиться 3 часа.​