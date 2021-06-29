РИАМО - 29 июн. Более 350 знаков для беспрепятственного проезда спецтехники на контейнерные площадки установили в Подмосковье, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Во исполнение поручения губернатора Московской области Андрея Воробева от 1 февраля 2021 года об обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта к контейнерным площадкам для вывоза твердых коммунальных отходов, предусмотрена установка запрещающих знаков остановки и стоянки транспортных средств.

Были определены 433 проблемные контейнерные площадки в 34 городских округах, где необходимо установить дорожные знаки, обеспечивающие свободный проезд мусороуборочных машин.

На данный момент в Подмосковье уже установлено 354 знака в 34 муниципалитетах.