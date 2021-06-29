РИАМО - 29 июн. Благоустройство парка культуры и отдыха «Дулевский», которое ведется в Ликино-Дулеве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», планируется закончить осенью 2021 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Парк «Дулевский» является одновременно исторически значимым объектом и местом проведения всех массовых городских мероприятий. По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году здесь развернулись масштабные работы по благоустройству. Работы планируем завершить осенью», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Общая площадь благоустройства составляет 5,5 га. Парк поделят на несколько функциональных зон: городская площадь со сценой и амфитеатром, главная аллея с лавочками, зона с большой детской игровой площадкой с современным оборудованием и игровым рельефом, спортзона с волейбольной площадкой. Также предусмотрены поле для мини-футбола и воркаут.

Территорию здания клуба выполнят в виде лужайки с отдельными низкими элементами в виде бетонных объемов, символизирующих керамические скульптуры. Со стороны тыльной стены сценической коробки сцены будет организована летняя эстрада со встроенным в холм амфитеатром.

Сейчас в парке ведутся работы по устройству кабельной трассы наружного освещения, металлокаркаса амфитеатра, подстилающих слоев под плиточное покрытие, устанавливаются бортовые камни.