РИАМО - 29 июн. Подмосковье получит 1,4 млрд рублей на ремонт дорог, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах страны, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье получит деньги на реконструкцию региональных и муниципальных дорог.

«Состоянию и качеству дорог в нашем регионе всегда уделялось особое внимание, ведь от этого зависит безопасность», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что в 2021 году в Подмосковье планируется отремонтировать более 1,6 тыс. участков дорог протяженностью свыше 1,5 тыс. км. При этом 25% от плана ремонта включены в программу по итогам голосования на портале «Добродел».

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