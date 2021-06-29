РИАМО - 29 июн. Магазин сети «Перекресток» на юго-востоке столицы опечатали из-за выявленных случаев коронавируса у персонала, сообщил журналистам специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш.
Магазин расположен по адресу: улица Братиславская, д. 27, к. 1. В нем провели эпидемиологическое расследование.
«В ходе расследования заболеваемость сотрудников подтвердилась. Юридическим лицом не приняты меры по устранению нарушений. Лица, контактировавшие с заболевшими, не устранены», — сказал Лабаш.
Также выявлены нарушения дезинфекционного режима. Сотрудники работают без средств индивидуальной защиты со спущенными масками, в магазине обслуживаются посетители без масок и перчаток, журнал термометрии заполняется формально. Санитарное состояние помещений магазина неудовлетворительное.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Центральный вход в магазин в настоящий момент опечатан, материалы дела передали в суд.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
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