РИАМО - 29 июн. Магазин сети «Перекресток» на юго-востоке столицы опечатали из-за выявленных случаев коронавируса у персонала, сообщил журналистам специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш.

Магазин расположен по адресу: улица Братиславская, д. 27, к. 1. В нем провели эпидемиологическое расследование.

«В ходе расследования заболеваемость сотрудников подтвердилась. Юридическим лицом не приняты меры по устранению нарушений. Лица, контактировавшие с заболевшими, не устранены», — сказал Лабаш.

Также выявлены нарушения дезинфекционного режима. Сотрудники работают без средств индивидуальной защиты со спущенными масками, в магазине обслуживаются посетители без масок и перчаток, журнал термометрии заполняется формально. Санитарное состояние помещений магазина неудовлетворительное.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Центральный вход в магазин в настоящий момент опечатан, материалы дела передали в суд.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

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- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

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