РИАМО - 29 июн. Актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, который сыграл в новой приключенческой комедии «Бендер: Начало», рассказал, что мечтал сыграть Остапа Бендера. В то же время артист оказался рад тому, что ему досталась роль отца Остапа Ибрагима Бендера, так как в этой роли ему не нужно было никого копировать, сообщает «Вечерняя Москва».
Фильм «Бендер: Начало» вышел на экраны 24 июня.
Он добавил, что когда получил роль отца Остапа, остался рад, так как не пришлось никого копировать и соперничать с кумиром. Безруков был свободен в трактовке образа своего героя.
«Получился очень яркий персонаж, и своей яркостью он в себя влюбил. Это такая комедия переодеваний, но в то же время здесь есть и глубокий смысл. Зрителю сейчас особенно нужны такие насыщенные, безбашенные истории, которые дают возможность просто выдохнуть. Особенно в наше сложное время», — добавил Безруков.
Актер также рассказал, что после съемок в ленте пригласил в Московский Губернский театр актера Никиту Кологривого, который сыграл Мишку Япончика.
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