РИАМО - 29 июн. Актер, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, который сыграл в новой приключенческой комедии «Бендер: Начало», рассказал, что мечтал сыграть Остапа Бендера. В то же время артист оказался рад тому, что ему досталась роль отца Остапа Ибрагима Бендера, так как в этой роли ему не нужно было никого копировать, сообщает «Вечерняя Москва».

Фильм «Бендер: Начало» вышел на экраны 24 июня.

«Безусловно, мечтал (сыграть Остапа Бендера - ред.), потому что моим кумиром всегда был, есть и будет Андрей Александрович Миронов. Его Бендер в «12 стульях» Марка Захарова меня когда-то поразил — он у него настоящий романтик, импровизатор, великий Бендер. Отделаться от этого образа было, конечно, сложно», — сказал Безруков.

Он добавил, что когда получил роль отца Остапа, остался рад, так как не пришлось никого копировать и соперничать с кумиром. Безруков был свободен в трактовке образа своего героя.

«Получился очень яркий персонаж, и своей яркостью он в себя влюбил. Это такая комедия переодеваний, но в то же время здесь есть и глубокий смысл. Зрителю сейчас особенно нужны такие насыщенные, безбашенные истории, которые дают возможность просто выдохнуть. Особенно в наше сложное время», — добавил Безруков.

Актер также рассказал, что после съемок в ленте пригласил в Московский Губернский театр актера Никиту Кологривого, который сыграл Мишку Япончика.