РИАМО - 29 июн. Первая смена XXIX Международной летней творческой школы благотворительного фонда «Новые имена» им. И. Вороновой подходит к концу, в ней принимают участие 24 молодых дарования из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Мероприятие проводится в Суздали.

Участниками проекта являются учащиеся музыкальных и художественных учебных заведений из 17 муниципальных образований Подмосковья, которые обучаются по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, баян, аккордеон, балалайка, гитара, академический вокал и изобразительное искусство.

Все участники из Московской области являются стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой.

В летней творческой школе участникам предоставлена возможность получать индивидуальные мастер-классы и рекомендации от преподавателей ведущих музыкальных и художественных учебных заведений России.

Также молодые дарования выступают в концертных программах, участвуют в художественных выставках, посещают достопримечательности Суздаля, занимаются активными видами отдыха на открытом воздухе.

Вторая смена летней творческой школы пройдет с 4 по 17 июля.