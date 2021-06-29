РИАМО - 29 июн. Юные спортсменки из Подмосковья стали победительницами всероссийских соревнований по хоккею на траве, которые проходили в Перми, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спортивном комплексе им. В. П. Сухарева завершились всероссийские соревнования «Подросток» по хоккею на траве. В состязаниях принимали участие девочки не старше 12 лет.

Представительницы Подмосковья, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, стали победительницами турнира. Они уверенно выиграли все матчи, не оставив соперницам ни единого шанса. Соотношение забитых и пропущенных мячей составило 52:5.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил успех областных спортсменок.

«Юные подмосковные спортсменки смогли удивить своих соперниц уровнем командного взаимодействия, а также индивидуальным мастерством. Игроки команды получили личные награды, Ксения Королева была признана лучшим нападающим, а Елизавета Аверкина – лучшим полузащитником турнира», – добавил министр.

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