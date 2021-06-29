РИАМО - 29 июн. На подмосковном полигоне Алабино экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы с применением метода повышенного темпа стрельбы – «танковая карусель». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По замыслу учений в Подмосковье танкисты находились в засаде. Военным была поставлена задача уничтожить колонну тяжелобронированной техники противника на марше. При приближении условного противника на прицельное расстояние экипажи танков открыли огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

В ходе учений танкисты выполнили свыше 300 выстрелов из 125-мм орудий. Особенностью метода стрельбы «танковая карусель» является попарная, поочередная стрельба танков. Так ведется непрерывный огонь и компенсируется время перезарядки орудий.

В тактико-специальном учении на полигоне Алабино принимало участие свыше 350 военнослужащих, было задействовано более 120 единиц вооружения, военной и спецтехники.