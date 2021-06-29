РИАМО - 29 июн. Службы ЖКХ Дмитровского городского округа оперативно вышли на устранение последствий штормового ветра и ливня, которые обрушились на Подмосковье 28 июня, в работе принимают участие 134 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В округе зафиксированы случаи поваленных деревьев, подтопления и отключения электроэнергии.

«Мы работаем в тандеме с единой дежурно-диспетчерской службой, получаем запросы от жителей и самостоятельно делаем объезды по округу, чтобы найти и быстро устранить проблемы», — сказал замглавы администрации муниципалитета Александр Болотов.

Работы по ликвидации последствий непогоды в городском округе продолжаются.

В случае возникновения внештатных ситуаций жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(496)223-19-61, 8(495)993-95-32.

В Подмосковье 28 июня прошел сильный ливень, дул шквалистый ветер, прогремела гроза. Всего в регионе из-за непогоды упали 108 деревьев, повреждены 20 машин.