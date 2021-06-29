РИАМО - 29 июн. 37-летний хозяин квартиры в городском округе Клин подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Специалистами установлено, что собственник квартиры на ул. Карла Маркса в Клину поставил на миграционный учет 9 иностранцев, но места для их временного проживания не предоставил.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.