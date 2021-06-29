РИАМО - 29 июн. В акватории реки Коломенки на территории конькобежного центра в подмосковной Коломне 1-7 июля пройдут соревнования по судомодельному спорту – чемпионат и первенство России 2021 года в классах скоростных моделей (секция М). Об этом сообщает пресс-служба МБУ «Конькобежный центр «Коломна».

Торжественное открытие пройдет 2 июля в 12:00. На соревнованиях проведут отбор в сборную команду России, которая будет представлять страну на Кубке мира по судомодельному спорту в Калининграде 1-8 августа 2021 года.

В соревнованиях в Подмосковье примут участие 100 представителей из 25 регионов России. Среди которых Амурская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская и Самарская области.

Также приедут фанаты судомоделирования из Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Московской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, республик Татарстан, Мордовия и Удмуртия, Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

Акватория реки Коломенки и инфраструктура спорткомплекса полностью соответствуют требованиям для проведения соревнований по судомодельному спорту. По словам участников и судей, турнир всегда проходит на высоком уровне.