РИАМО - 29 июн. Свыше 23 млн человек привились первым компонентом вакцины от Covid-19 в России, сообщает газета «Известия».

«В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что среди тех, кто привился, доля старшей возрастной группы составляет свыше 40%.

Мурашко отметил, что регионами-лидерами по вакцинации на сегодня стали Чеченская Республика, Подмосковье, Белгородская область, Москва, а также Тюменская область. В настоящий момент в упомянутых регионах наблюдается хорошая динамика по прививочной кампании.

За минувшие сутки в 85 регионах РФ зафиксировано 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции. Зафиксировано 652 летальных исхода, выздоровели 14 697 человек.

С начала пандемии в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса. Выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545 пациентов с диагностированным коронавирусом.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей